Тело утонувшего восьмилетнего мальчика нашли в Чувашии
В Чувашии нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего после того, как на Волге затонул катер. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что тело ребенка нашли недалеко от берега в нескольких километрах от места бедствия. При этом судьба водителя катера остается неизвестной.
В поисково-спасательной операции участвуют восемь человек и четыре единицы техники. Также задействован беспилотник, пишет Telegram-канал «МЧС России».
Другой инцидент с катером произошел в Самарской области. Судно, следовавшее вблизи берега реки Сок, перерубило ногу 12-летней девочке. Пострадавшая госпитализирована, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».