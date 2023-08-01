Тело утонувшего восьмилетнего мальчика нашли в Чувашии

В Чувашии нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего после того, как на Волге затонул катер. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Отмечается, что тело ребенка нашли недалеко от берега в нескольких километрах от места бедствия. При этом судьба водителя катера остается неизвестной.

В поисково-спасательной операции участвуют восемь человек и четыре единицы техники. Также задействован беспилотник, пишет Telegram-канал «МЧС России».