Крымчанина осудят за подготовку покушения на министра курортов и туризма

Житель поселка Советский в Крыму предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма республики. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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Представители ведомства рассказали, что следователи завершили расследование соответствующего уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины.

«Он обвиняется в пособничестве к приготовлению убийства лица по найму в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц по предварительному сговору, если преступление не было доведено до конца; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч.5 ст.33, ч.1 ст.30, п.п.«б»,«ж»,«з» ч.2 ст.105, п.«а» ч.3 ст.222, п.«а» ч.3 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в публикации.

Установлено, что летом прошлого года представитель украинских спецслужб, планировавший организовать убийство должностных лиц органов власти Крыма, склонил злоумышленника к сотрудничеству. За вознаграждение он должен был подготовить убийство министра курортов и туризма. Его план был выявлен и пресечен сотрудниками ФСБ, 9 сентября 2022 года его задержали в Феодосии.

Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, задержаны участники украинской неонацистской группы, которые в Москве и Рязанской области по заказу службы безопасности Украины вели разведку адресов работы и проживания предполагаемых жертв.