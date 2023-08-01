Мать челябинского маньяка отказалась признать вину

Мать обвиняемого в похищении девушки в 2009 году Валентина Ческидова заявила в суде, что себя виновной совершенно не считает. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следователей, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с 19-летней девушкой и пригласил ее в гости. Там он ее пленил и удерживал в течение 14 лет, насилуя.

Ей удалось сбежать только в 2023 году, после того как похитителя доставили в больницу из-за обострения психического заболевания. Выяснилось, что мужчина причастен и к убийству местной жительницы, совершенном в 2011 году. «Челябинский маньяк» расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

Его матери Валентине Ческидовой также было предъявлено обвинение в похищении человека. Следователи попросили избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Я себя вообще виноватой не считаю», - заявила она.

Женщина также пояснила суду, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, закончила Саткинское медицинское училище, сейчас пенсионерка. Ее муж умер 5 лет назад.