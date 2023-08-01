В Казахстане жильцы многоэтажки спасались от пожара, выпрыгивая из окон

В Сети появились кадры пожара, который произошел в микрорайоне Аккент в Алматы. Как сообщает портал Nur.kz, на видео попали попытки жильцов спастись от огня - они выпрыгивали из окон.

Возгорание возникло в 16-тиэтажном жилом доме №54. Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале, возгорание началось в квартире на 5-м этаже и позднее перекинулось на шахту лифта.

Тушение огня сейчас продолжается. Площадь пожара уточняется. Спасатели проводят эвакуацию и спасение людей с верхних этажей. Всего по лестничному маршу вывели более 250 человек, а с помощью лестницы и автолестниц спасли 40 жильцов дома.