В Ростове-на-Дону задержали восьмерых нелегальных банкиров

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых нелегальных банкиров, получивших 1,3 миллиарда рублей незаконного дохода. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что задержанные в период с 2007 по 2022 год оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли различные услуги, и через эти фирмы проводились фиктивные транзакции, рассказала Волк, чьи слова приводит «МВД Медиа». За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств, что позволило им заработать свыше 1,3 миллиарда рублей.

В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение, отметила Волк.

Из сообщения следует, что следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В ведомстве добавили, что четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.