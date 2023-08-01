В Самаре 15-летний подросток готовился сжечь школу

В Самарской области подросток изготовил самодельное оружие и зажигательную смесь, чтобы поджечь школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России во вторник, 1 августа.

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По данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год 15-летний юноша посмотрел в интернете фильм, посвященный террористической организации, занимавшейся публичными расстрелами в школах, и хотел повторить их поступок. Для этого он изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью и самодельное оружие. Молодой человек собирался совершить теракт в одной из школ Самарской области.

Однако его деятельность пресекли, подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Суд отправил фигуранта под домашний арест.