Женщина попыталась поджечь пункт отбора контрактников в Хабаровске

В Хабаровске очевидцы засняли женщину, которая предприняла попытку поджечь пункт отбора контрактников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов, инцидент произошел на улице Серышева. Неизвестная появилась у здания Минобороны и бросила в дверь бутылку с зажигательной смесью. В итоге женщина попала в библиотеку, которую недавно отреставрировали. На видео заметно, как вокруг злоумышленницы горят предметы.

Очевидцы отмечают, что обо всех своих действиях местная жительница сообщала мужчине с украинским акцентом. Во время беседы по телефону россиянка была взволнована и напугана. Позже она скрылась с места. На данный момент ее разыскивает полиция.