Актера Юрия Назарова госпитализировали в Москве

Народный артист России, 86-летний Юрий Назаров, был госпитализирован с травмой ноги после падения в метро. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

«Назаров неудачно упал на станции метро и был экстренно госпитализирован», - пояснил источник издания.

По его словам, врачи провели обследование, перелома не обнаружено.

«Выявлен ушиб бедра», - рассказал он, отметив, что Назарову оказывается вся необходимая помощь.

Юрий Назаров снялся более чем в 300 фильмах и сериалах, чаще всего в ролях второго плана. Одной из самых известных его работ стала роль сержанта Уханова в «Горячем снеге».