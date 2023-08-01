Актера Юрия Назарова госпитализировали в Москве

Актер Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро
Народный артист России, 86-летний Юрий Назаров, был госпитализирован с травмой ноги после падения в метро. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.
«Назаров неудачно упал на станции метро и был экстренно госпитализирован», - пояснил источник издания.
По его словам, врачи провели обследование, перелома не обнаружено.
«Выявлен ушиб бедра», - рассказал он, отметив, что Назарову оказывается вся необходимая помощь.
Юрий Назаров снялся более чем в 300 фильмах и сериалах, чаще всего в ролях второго плана. Одной из самых известных его работ стала роль сержанта Уханова в «Горячем снеге».
Ранее была госпитализирована актриса Татьяна Васильева. Она внезапно почувствовала себя плохо, не могла передвигаться по дому, сильно кружилась голова. Врачи диагностировали у нее проблемы с сосудами головного мозга. 18 июля стало известно, что Татьяна Васильева выписана из больницы.