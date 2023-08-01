Толпа мужчин изнасиловала туристку в саду возле Эйфелевой башни

Отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

Полиции удалось задержать двух подозреваемых из пяти, однако вскоре их отпустили без объяснения причин.