Челябинский маньяк признал вину и расплакался в суде

Челябинский маньяк Владимир Ческидов расплакался в суде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время общения с журналистами он признал свою вину.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ческидова на два месяца. На камеру он начал говорить, что виноват, и утверждать, что не насиловал потерпевшую — якобы все было «по любви».

Напомним, что, по версии следователей, осенью 2009 года Ческидов познакомился с 19-летней девушкой и пригласил ее домой. Там он ее пленил и удерживал в течение 14 лет. Ей удалось сбежать после того, как похитителя доставили в больницу из-за обострения психического заболевания. Угрожая убийством он насиловал потерпевшую.

Также выяснилось, что мужчина причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Челябинский маньяк расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Их обнаружили правоохранители.