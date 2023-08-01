Соратников Тесака осудили на сроки от 8 до 15 лет за убийства

Подмосковный суд вынес приговор группе бывших сторонников ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) за убийства по мотиву межнациональной розни. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Павла Хрулева, Александра Лысенкова и Максима Хотулева признали виновными по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды. Токмаков и Кайль получили по 15 лет колонии, Гудилин и Хрулев — по 13 лет, Хотулев — 10 лет, а Лысенков — 8 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2003 году Тесак и его соучастники совершили шесть убийств — в Смоленской области, Сергиево-Посадском районе Московской области и на территории национального парка «Лосиный остров». Злоумышленники также рассылали в посольства других государств обращения о нетерпимости к иностранцам и публиковали видео преступлений в интернет.

Следственный комитет России (СКР) в конце октября 2022 года завершил расследование уголовного дела. Для этого было проведено более 40 экспертиз, осмотрены места происшествий и обнаружены захоронения тел.