Стали известны подробности об изнасиловании девочек в летнем лагере

URA.RU: задержанный за насилие над детьми в лагере россиянин заходил туда ночами
Россиянина, задержанного за сексуальные преступления в отношении пятерых отдыхающих в детском лагере в Анапе, уже видели на территории оздоровительного центра. Об этом URA.RU рассказал читательница, знакомая с ситуацией.
Как выяснилось, подозреваемого заметили в черте лагеря «Счастливое детство» еще в июне. Мужчина успел погладить одну из девочек по голове и украл у детей телефоны.
«Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной). На утро выяснилось, что пропали 32 телефона. Потом девочка рассказала, что она притворялась спящей, он к ней сел на кровать и гладил по голове», — объяснил очевидец.
Неизвестного в тот раз не нашли, гаджеты отдыхающим также вернуть не удалось.
Вечером 29 июля в лагерной комнате отдыха от насильственных действий сексуального характера и развратных действий взрослого мужчины пострадали сразу пять школьниц в возрасте от 10 до 13 лет. Одна из потерпевших приехала на юг из Подмосковья, остальные — из ДНР. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего жителя Воронежской области.