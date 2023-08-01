Стали известны подробности об изнасиловании девочек в летнем лагере

Россиянина, задержанного за сексуальные преступления в отношении пятерых отдыхающих в детском лагере в Анапе, уже видели на территории оздоровительного центра. Об этом URA.RU рассказал читательница, знакомая с ситуацией.

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Как выяснилось, подозреваемого заметили в черте лагеря «Счастливое детство» еще в июне. Мужчина успел погладить одну из девочек по голове и украл у детей телефоны.

«Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной). На утро выяснилось, что пропали 32 телефона. Потом девочка рассказала, что она притворялась спящей, он к ней сел на кровать и гладил по голове», — объяснил очевидец.

Неизвестного в тот раз не нашли, гаджеты отдыхающим также вернуть не удалось.