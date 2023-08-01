Мощный пожар в ангарах под Москвой локализован

Мощный пожар, который охватил три ангара в подмосковных Люберцах, удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров. На борьбу с огнем направлен пожарный поезд, привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники.

О ЧП стало известно ранее 1 августа. Очевидцы публиковали кадры, на которых видно густой столб серого дыма.