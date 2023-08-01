Названа причина пожара в подмосковных Люберцах

Прокуратура Московской области сообщила, что, по предварительной информации, возгорание в подмосковных Люберцах возникло во время сварочных работ в ангаре предприятия по производству шин.

В МЧС уточнили, что пожар локализован на площади 1300 кв.м. В сообщении говорится, что высокая пожарная загрузка внутри ангаров осложняет его тушение. Также подчеркивается, что к данному процессу привлекли 70 человек личного состава и 21 единицу техники.

Сегодня стало известно о масштабном пожаре рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» в Люберцах. На месте пожара видны клубы черного дыма. Отмечалось, что экстренные службы выясняют детали ЧП.