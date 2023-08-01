Стало известно, откуда прилетели атаковавшие Москву беспилотники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, эту информацию также подтвердил еще один источник в экстренных службах. Отмечается, что официального подтверждения указанных сведений на данный момент нет.

В ночь на 1 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные российские регионы. Он отмечал, что эти атаки курирует Запад во главе с США, которые понимают, что Россию невозможно победить военными действиями и потому используют методы террора.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил в Twitter, что «неустановленных дронов» в дальнейшем будет больше.