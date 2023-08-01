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Стало известно, откуда прилетели атаковавшие Москву беспилотники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, эту информацию также подтвердил еще один источник в экстренных службах. Отмечается, что официального подтверждения указанных сведений на данный момент нет.

В ночь на 1 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

Летящий в сторону Москвы беспилотник сняли на видео

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные российские регионы. Он отмечал, что эти атаки курирует Запад во главе с США, которые понимают, что Россию невозможно победить военными действиями и потому используют методы террора.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил в Twitter, что «неустановленных дронов» в дальнейшем будет больше.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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