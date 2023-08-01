Очевидцы рассказали подробности о мощном пожаре под Москвой

«Я в той стороне часто раньше работал и проходил, и там частенько что-то жгли, поэтому неудивительно, что что-то вспыхнуло уже конкретно. Я один раз туда уже отправлял пожарников, тогда они сами потушили, сейчас, видимо, уже не справились», — сказал житель Подмосковья Александр.