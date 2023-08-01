У сотрудника «Роснефти» выявили корь в Москве
Случай кори выявили у сотрудника «Роснефти» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Сейчас эксперты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, а также вакцинацию контактных лиц, у которых нет сведений о прививке против кори или перенесенном заболевании. Приняты меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Напомним, что на прошлой неделе 83 случая заражения корью выявили в Татарстане. Как рассказывала замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина, в числе заболевших 41 иностранец. У 67% инфицированных не было прививок против кори.
Всего с заболевшими контактировали 20,7 тысячи человек, из которых 2,9 тысяч подлежали вакцинации. 80% из них сделали прививку. Ситуацию Авдонина назвала в целом управляемой.