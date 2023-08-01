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Baza: Продюсера сериала "Ранетки" ограбили, пока он спал

Генерального директора "НМГ студии" Дмитрия Табарчука ограбили, пока он мирно спал в своей квартире.

СМИ: Продюсера сериала "Ранетки" ограбили, пока он спал
© Российская Газета

Продюсер сериала "Ранетки" оставил кожаный рюкзак с документами и планшетом на кухне, а утром 30 июля не обнаружил его на месте.

Дверь в квартиру он не закрывал, перед ней находится тамбур, вход в который запирается на электронный ключ, пишет Telegram-канал Baza. Утром оказалось, что дверь тамбура открыта, а в нем и на площадке нет камер наблюдения. Насколько важными были пропавшие документы, не уточняется.