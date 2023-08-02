Мужчина открыл стрельбу в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мужчина открыл стрельбу во дворе дома после того, как подрался с двумя другими. Об этом Московской области .

По данным ведомства, происшествие произошел около одного из домов на улице Яганова. Отмечается, что нападавший и еще один мужчина вступили в словесный конфликт с двумя другими людьми. Инцидент перерос в драку: один из мужчин несколько раз выстрелил в оппонента из «предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием». Нападавший скрылся с места происшествия, а пострадавшего госпитализировали.