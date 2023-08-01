В Тюменской области шесть вагонов сошли с рельсов
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента на железной дороге в районе тюменского поселка Винзили.
- 31 июля около 22.50 во время маневровых работ на путях вблизи железнодорожной станции при подаче грузового состава из 29 вагонов произошел сход шести из них, четыре опрокинулись, - передает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
По данным транспортной прокуратуры, повреждены пути и собственно те вагоны, которые перевернулись. Сам локомотив цел.
Пострадавших нет, ущерба окружающей среде так же не причинено.
По результатам начавшейся проверки будет принято решение.