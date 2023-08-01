В Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в районе станции Винзили в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел поздним вечером 31 июля при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования. Всего в поезде были 29 вагонов. Шесть сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись.

Пострадавших в инциденте нет, разлива вредных веществ не случилось. Вреда окружающей среде нет. Локомотив в происшествии не пострадал. Сейчас следователи и сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины и обстоятельства происшествия.