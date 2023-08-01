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Летевший в Сочи российский самолет экстренно сел в другом городе

Российский пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, летевший в Сочи, утром 1 августа экстренно сел в другом городе из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Летевший в Сочи самолет экстренно сел в другом городе
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Уточняется, что борт, летевший из Екатеринбурга, перенаправили в аэродром в Уфе. По прилету к лайнеру вызвали машину скорой помощи. О причинах болезни пассажира не сообщается.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Ранее в июле российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи.

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