Летевший в Сочи самолет экстренно сел в другом городе

Российский пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, летевший в Сочи, утром 1 августа экстренно сел в другом городе из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Уточняется, что борт, летевший из Екатеринбурга, перенаправили в аэродром в Уфе. По прилету к лайнеру вызвали машину скорой помощи. О причинах болезни пассажира не сообщается.