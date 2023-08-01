Челябинского маньяка взяли под стражу

Суд арестовал челябинского маньяка, державшего в плену молодую женщину 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 30 сентября.
Ранее доставленный в суд Владимир Чискидов рассказывал судье о том, что был судим и судимость была погашена. Заседание проходило в закрытом режиме.
1 августа следователи предъявили обвинение в похищении людей и изнасиловании Чискидову и его матери-пенсионерке. Суд также должен рассмотреть вопрос о ее аресте.
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