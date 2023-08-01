Педофил надругался над школьницами в детском лагере Анапы

В Анапе задержали 49-летнего педофила, надругавшегося над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Telegram -канал Shot.

По данным издания, он совершил действия сексуального характера в отношении детей в комнате отдыха. От его действий пострадали четыре девочки из ДНР и одна из Московской области. Возраст потерпевших от 10 до 12 лет. Задержанный на допросе у следователей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».