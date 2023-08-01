Державшему взаперти девушку жителю Челябинска предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил челябинскому маньяку, державшему девушку взаперти 14 лет, обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, осенью 2009 года в областном центре обвиняемый познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание в частный дом. Там мужчина проживал, удерживал ее там вплоть до настоящего времени и насиловал.

Кроме того, мать обвиняемого участвовала в удержании потерпевшей в доме. Как стало известно, у обвиняемого были психические отклонения, после одного из обострений он направился в лечебное учреждение, и тогда женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали.

— В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека, — говорится в сообщении.