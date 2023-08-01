СК предъявил обвинение челябинскому маньяку

Следственный комитет (СК) предъявил маньяку, державшему девушку взаперти 14 лет в челябинском поселке Смолино, обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Его матери, которая все это время жила рядом с сыном, предъявили обвинение в похищении.

Напомним, что, по версии следователей, осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее домой, где пленил и удерживал 14 лет. Ей удалось сбежать после того, как похитителя доставили в больницу из-за обострения психического заболевания. Под угрозой смерти он насиловал потерпевшую.

Следователи также установили причастность подозреваемого к убийству местной жительницы в 2011 году. Мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.