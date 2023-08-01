Беспилотник упал возле железной дороги в Рязанской области

В Рязанской области беспилотник упал возле железнодорожных путей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации авторов канала, беспилотник нашел дежурный на перегоне в Рязанском районе российского региона. Специалисты обнаружили на месте происшествия дрон размером 20 на 20 сантиметров без взрывных устройств.

Других данных о дроне не приводится, Известно, что полиция выясняет, откуда прилетело устройство, на движение поездов его падение никак не повлияло.

Расстояние от Рязанского района Рязанской области до Москвы, по данным карт, составляет около 250 километров. Российский регион на северо-западе граничит с Московской областью, на севере — с Владимирской областью, на северо-востоке — с Нижегородской.