В Пекине из-за проливных дождей погибли 11 человек

В Пекине из-за проливных дождей в общей сложности погибли 11 человек, еще 27 пропали без вести. Об этом пишет издание «Синьцзинбао».

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Проливные дожди, вызванные тайфуном «Доксури», начались в столице Китая 29 июля и почти беспрерывно продолжались до утра 1 августа. Среднее количество осадков, зарегистрированных в Пекине, составило 257,9 миллиметра, сообщили в газете.

Наибольшую угрозу ливни создали в горных местностях китайской столицы. Так, в районах Мэньтоугоу и Фаншань погибли восемь человек. При том что уровень осадков там достиг почти полуметра — 470,2 и 414,6 миллиметров соответственно.

Разгул стихии привел и к другим проблемам. Например, многие дома остались без электричества и связи. В ряд городов и поселков продукты, питьевую еду и лекарства приходится доставлять по воздуху из-за того, что ливни размыли горные дороги.