В подмосковном Чехове произошла массовая драка мигрантов с поножовщиной. Видео потасовки публикует «МК».
На кадрах видны дерущие на дороге мужчины. Место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.
Конфликт начался в местном кафе, затем его участники договорились встретиться на улице, где сошлись в потасовке. В драке пострадали несколько мужчин.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в областном управлении ведомства.
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