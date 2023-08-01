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Массовая драка мигрантов с поножовщиной в Подмосковье попала на видео

В подмосковном Чехове произошла массовая драка мигрантов с поножовщиной. Видео потасовки публикует «МК».

На кадрах видны дерущие на дороге мужчины. Место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.

Конфликт начался в местном кафе, затем его участники договорились встретиться на улице, где сошлись в потасовке. В драке пострадали несколько мужчин.

Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в областном управлении ведомства.

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