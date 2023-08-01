Украинский беженец погиб в Германии

Как указывает издание со ссылкой на источники в местной полиции, сотрудники правоохранительных органов обнаружили "окровавленного мужчину" в коридоре приюта вечером в минувшую субботу. Его доставили в больницу на санитарном вертолете, где он позднее умер от полученных тяжелых травм.

В воскресенье днем полиция объявила о задержании в связи с этим инцидентом другого украинского беженца, проживающего в том же приюте. Им оказался 71-летний мужчина, который, по словам очевидцев, употреблял алкоголь вместе с погибшим незадолго до трагедии. В ходе допроса было установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора, которая могла перерасти в драку.