Российский пенсионер напал с ножом на полицейского и попал под суд

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 78-летнего местного жителя, порезавшего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в мае правоохранители приехали в квартиру дома города Гурьевск по вызову женщины о бытовом конфликте с фигурантом. Россиянин не хотел слушать силовиков и ударил одного из них ножом в руку. Вскоре его удалось задержать.