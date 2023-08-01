Обломки сбитого беспилотника у «Москва-Сити» показали на видео

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. В Минобороны заявили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате оказался поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, пострадавших нет.