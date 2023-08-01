В Москве задерживается ряд пригородных поездов

Несколько пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава. Об этом говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам незапланированно был остановлен пригородный поезд.
На период оказания помощи в пути задержали некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений.
МЖД принесло извинения пассажирам за неудобства и заверило, что принимает меры для введения движения в штатный режим.
26 июля было приостановлено движение электричек в сторону Московской области на Курском направлении Московской железной дороги. Причиной этому стал наезд состава на посторонний предмет.
18 июля сообщалось, что поезд повредил платформу станции «Матвеевская» и кабину встречного поезда на западе Москвы.
Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.