В Москве задерживается ряд пригородных поездов

Несколько пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки состава. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам незапланированно был остановлен пригородный поезд.

На период оказания помощи в пути задержали некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений.

МЖД принесло извинения пассажирам за неудобства и заверило, что принимает меры для введения движения в штатный режим.

26 июля было приостановлено движение электричек в сторону Московской области на Курском направлении Московской железной дороги. Причиной этому стал наезд состава на посторонний предмет.

18 июля сообщалось, что поезд повредил платформу станции «Матвеевская» и кабину встречного поезда на западе Москвы.