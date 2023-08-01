После атаки БПЛА на "Москва-Сити" нарушено остекление, сообщил Собянин

После атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на «Москва-сити» нарушено остекление площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости .

Ранее он проинформировал, что несколько дронов были сбиты при попытке пролета в столицу, однако один из них долетел до башни в «Москва-сити» и повредил фасад на уровне 21-го этажа.