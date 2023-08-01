«Информации о пострадавших нет»: Собянин рассказал о сбитых ПВО вражеских беспилотниках

Несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в столицу. Один из них врезался в башню «Москва-Сити». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз, и повредил фасад 17-го этажа. Мэр Москвы добавил, что экстренные службы уже прибыли на место инцидента и проводят необходимые работы.

Уточняется, что жертв или пострадавших в IQ-квартале не зафиксировали.