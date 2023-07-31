Студентка перепутала военкомат с банком и попыталась его поджечь

Студентка из Омска перепутала здание банка с военкоматом и пыталась поджечь его по указу мошенников. Они сказали 21-летней девушке, что по указанному адресу находится кредитно-финансовая организация, передает Telegram-канал Shot.

Ученице педагогического колледжа позвонили 31 июля и рассказали, что злоумышленники взяли кредит на ее имя и похитили деньги, она приняла это за правду. Неизвестные предложили девушке отомстить — прийти к зданию банка на улице Пушкина и устроить поджог. На самом деле, по указанному адресу находился военный комиссариат, однако российская студентка, по ее словам, не поняла этого и все равно попыталась устроить пожар.