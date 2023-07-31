Мошенники уговорили женщину поджечь военкомат

Мошенники убедили жительницу Можайска поджечь военкомат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Как сообщают авторы, неизвестные позвонили женщине и представились работниками банка. По словам злоумышленников, некий мужчина хочет взять на нее кредит. Чтобы остановить мошенника, необходимо приехать на улицу Фрунзе и обрызгать жидкостью для розжига стекла. Таким образом желающий взять на нее кредит мужчина сможет выйти из помещения.

Пострадавшая последовала инструкциям неизвестных. В результате работники организации быстро ликвидировали возгорание. У жительницы Можайска изъяли четыре бутылки с горючей жидкостью.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.