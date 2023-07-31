Мошенники уговорили женщину поджечь военкомат

В Можайске мошенники заставили женщину поджечь военкомат, чтобы на нее не взяли кредит
Мошенники убедили жительницу Можайска поджечь военкомат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Как сообщают авторы, неизвестные позвонили женщине и представились работниками банка. По словам злоумышленников, некий мужчина хочет взять на нее кредит. Чтобы остановить мошенника, необходимо приехать на улицу Фрунзе и обрызгать жидкостью для розжига стекла. Таким образом желающий взять на нее кредит мужчина сможет выйти из помещения.
Пострадавшая последовала инструкциям неизвестных. В результате работники организации быстро ликвидировали возгорание. У жительницы Можайска изъяли четыре бутылки с горючей жидкостью.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее в Великобритании сын имитировал голос матери, чтобы украсть деньги со счета отца.