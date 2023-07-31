Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперштаба Республики Крым. Там уточнили, что уже заехавшим на мост следует сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — заявили в оперштабе республики.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. По информации канала, в перспективе конструкции будут защищать мост на всей его протяженности.

30 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. О причинах перекрытий не сообщалось. В ночь на субботу, 29 июля, движение по мосту перекрывали трижды. До этого транспортный объект закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.