В Санкт-Петербурге задержан 54-летний мужчина, который протаранил на автомобиле ВАЗ 2199 здание военкомата на улице Чайковского, а после поджег его, передает «Фонтанка». Инцидент произошел в 19:20 по местному времени.

Психическое состояние мужчины оценят медики. По данным «Фонтанки», примерно две недели назад мужчине поступали звонки на мобильный номер и на мессенджер WhatsApp от человека, который представлялся «сотрудником ФСБ Колесниковым». Как пишет издание, в ходе длинных переговоров этот сотрудник предложил устроить провокацию - облить дверь военкомата бензином и поджечь, а после получить некоторые документы, связанные с Украиной.