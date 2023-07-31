На Кубани нашли катавшуюся голой на крыше иномарки девушку

На Кубани полиция установила личность девушки, которая оголилась на крыше иномарки и в таком виде каталась по городу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, возможной правонарушительницей оказалась 18-летняя жительница Сочи. Во время движения она высунулась из люка машины без белья. В этот момент парни в машине снимали пассажирку.

Отмечается, что в действиях девушки усматриваются признаки административного правонарушения. Ей грозит до 15 суток ареста.

Помимо пассажирки, задержан и 22-летний водитель. Как сообщают в полиции, во время прогулки он нарушал правила дорожного движения. Его уже привлекли к административной ответственности.