В Москве заметили обнаженного мужчину, который грозился спрыгнуть в реку
В Москве голый мужчина пригрозил окружающим, что спрыгнет в реку Яузу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Как сообщают авторы, инцидент произошел в московском районе Лефортово, на Золоторожской набережной. Как сообщают очевидцы, мужчина без одежды перелез через ограду и угрожал тем, что сбросится. Каких-либо требований при этом он не выдвигал.
Находившиеся на месте происшествия люди вызвали полицию. Самому мужчине дали одеяло, которым он прикрылся. Правоохранители и спасатели беседуют с россиянином и уговаривают не прыгать. На данный момент причина поступка мужчины неизвестна.
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