В Москве голый мужчина пригрозил окружающим, что спрыгнет в реку Яузу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как сообщают авторы, инцидент произошел в московском районе Лефортово, на Золоторожской набережной. Как сообщают очевидцы, мужчина без одежды перелез через ограду и угрожал тем, что сбросится. Каких-либо требований при этом он не выдвигал.