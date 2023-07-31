В Москве обнаружили боеприпасы от зенитного орудия

Telegram-канал Mash утверждает, что в Москве неподалеку от железнодорожных путей на улице Розанова были обнаружены боеприпасы от зенитного орудия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«375 боеприпасов калибра 20 мм от зенитного орудия нашли рядом с железнодорожными путями на улице Розанова в Москве. Оперслужбы выехали на место», — говорится в публикации.

До этого в мусорном контейнере, расположенном в районе Новокосино на востоке Москвы, нашли коробку с патронами.

10 июля Telegram-канал Baza сообщал, что в Ставропольском крае полицейские обнаружили у местного жителя 46-летнего Олега Бахтина из Ессентуков оружейный арсенал и боеприпасы. Они лежали в сарае, который расположен на частной территории в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ветеран».

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».