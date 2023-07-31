Получивший товар с браком покупатель Wildberries устроил дебош в пункте выдачи

В Санкт-Петербурге мужчина, купивший на Wildberries крышку для микроволновки с браком, устроил дебош в пункте выдачи. Видеозапись инцидента опубликовал «Подъем».

По данным издания, мужчина забрал товар в пункте выдачи утром 30 июля, а брак обнаружил уже вечером. Вместе с крышкой от микроволновки он вернулся в пункт выдачи, где сотрудница стала объяснять ему, что для возврата некачественной продукции необходимо сделать фотографии вещи, отправить их через личный кабинет и ожидать зачисления денег.

Сначала мужчина пытался убедить сотрудницу в том, что не уносил крышку домой и обнаружил брак, когда решил распаковать ее на пороге пункта выдачи.

«Ты лишаешь этих козлов покупателей, я и моя семья оставляли десятками тысяч вашей компании, но теперь больше не будет этого делать из-за этой странной штуки за 150 рублей. Я просто не буду к вам приходить», — сказал он затем, обозвав сотрудницу дурой.