В Крыму прокомментировали сообщения о взрывах в Симферополе
Информация о взрывах в Симферополе не соответствует действительности, отметил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее в украинских СМИ появились публикации о том, что в столице Крыма якобы были слышны взрывы, а также активно работали расчеты ПВО.
«По Симферополю — украинский вброс», - подчеркнул Олег Крючков.
Ранее советник сообщил, что украинские специалисты начали новый этап информационного противоборства в социальных сетях. Он пояснил, что они намереваются распространять ложные сведения о ситуации на полуострове.
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