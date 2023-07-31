В Крыму прокомментировали сообщения о взрывах в Симферополе

Информация о взрывах в Симферополе не соответствует действительности, отметил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появились публикации о том, что в столице Крыма якобы были слышны взрывы, а также активно работали расчеты ПВО.

«По Симферополю — украинский вброс», - подчеркнул Олег Крючков.