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В Крыму прокомментировали сообщения о взрывах в Симферополе

Информация о взрывах в Симферополе не соответствует действительности, отметил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

В Крыму прокомментировали сообщения о взрывах в Симферополе
© РИА Новости

Ранее в украинских СМИ появились публикации о том, что в столице Крыма якобы были слышны взрывы, а также активно работали расчеты ПВО.

«По Симферополю — украинский вброс», - подчеркнул Олег Крючков.

Ранее советник сообщил, что украинские специалисты начали новый этап информационного противоборства в социальных сетях. Он пояснил, что они намереваются распространять ложные сведения о ситуации на полуострове.

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