Пленница рассказала о систематических избиениях челябинским маньяком

Молодая россиянка, прожившая в плену у смолинского маньяка 14 лет, рассказала следователям о систематических избиениях. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

© Lenta.ru

По его словам, в своих показаниях пострадавшая описала, что подвергалась побоям по незначительным бытовым поводам. При этом она указала, что с 2009 года по настоящее время мужчина регулярно вступал с ней в половую связь без применения насилия и угроз.