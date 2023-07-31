Группа мужчин ворвалась в квартиру в Москве и изнасиловала двух женщин
В Москве четверо мужчин, вооруженных ножами и битами, ворвались в квартиру на Россошанском проезде. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 28 июля. В СМИ информация о нем появилась только сегодня.
Источник пояснил, что в квартире находились двое мужчин и две женщины. Он добавил, что преступники забрали все вещи, а затем изнасиловали женщин.
29 июля стражи полиция задержала четырех подозреваемых. Проводится проверка причин и обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Челябинске стражи порядка начали расследование резонансного дела о похищении и убийстве.
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