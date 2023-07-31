Группа мужчин ворвалась в квартиру в Москве и изнасиловала двух женщин

В Москве четверо мужчин, вооруженных ножами и битами, ворвались в квартиру на Россошанском проезде. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 28 июля. В СМИ информация о нем появилась только сегодня.

Источник пояснил, что в квартире находились двое мужчин и две женщины. Он добавил, что преступники забрали все вещи, а затем изнасиловали женщин.

29 июля стражи полиция задержала четырех подозреваемых. Проводится проверка причин и обстоятельств происшествия.