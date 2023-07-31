Суд оставил в силе 25-летний срок лишения свободы Кара-Мурзы

Первый апелляционный суд оставил в силе решение приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам лишения свободы за госизмену и другие преступления. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Кара-Мурза был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате законодательного органа штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.