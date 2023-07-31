Жандарм застрелил мужчину с катаной во Франции

Жандарм застрелил на севере Франции мужчину, вооруженного катаной, после его отказа бросить меч. Об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Инцидент произошел в коммуне Изберг (департамент Па-де-Кале) в понедельник примерно в 11:00 по местному времени. Прибывшие по вызову местных жителей жандармы обнаружили вооруженного человека на участке перед его домом. По информации издания, до прибытия полицейских у 66-летнего мужчины произошел конфликт с соседями.

После призывов бросить оружие местный житель не только не подчинился, но и направился в сторону правоохранителей. Один из жандармов использовал электрошокер пистолетного типа, что, однако, не остановило агрессора. Другой полицейский выстрелил мужчине в ногу из табельного пистолета, но он встал и продолжил движение. Второй выстрел пришелся в область живота.