СК установил причастность челябинского маньяка к убийству женщины в 2011 году

Следственный комитет (СК) выяснил, что похититель девушки в Челябинске также убил и расчленил местную жительницу в 2011 году. Об этом сообщает местное следственное управление СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», – сказано в сообщении СК.

Уточняется, что ранее во дворе похитителя были обнаружены останки человека.