СМИ: мать удерживавшего женщину в плену челябинца скрывала пленницу от соседей

Сосед рассказал подробности о матери челябинца, удерживавшего женщину в плену 14 лет
Мать жителя Челябинска, 14 лет удерживавшего женщину в плену, обманывала соседей, чтобы они не узнали о происходящем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Как отмечают авторы, местным жителям она представляла пленницу как влюбленную женщину. При этом пострадавшая якобы без каких-либо препятствий ездила к своим родителям. Несмотря на эти слова, она старалась скрыть гостью от посторонних.
Родительницу предполагаемого злоумышленника называют странной. По данным авторов, она путано излагала свои мысли и в разговоре часто повторяла один и тот же тезис.
Соседка семьи подчеркнула, что общалась с самим мужчиной. Он однажды подарил ей икону, поэтому он казался ей верующим человеком.
Другой сосед отметил, что не видел предполагаемого насильника, так как мужчина не выходил из дома.
Ранее подозреваемого в изнасиловании и удерживании женщины на протяжении 14 лет задержали. Сама пленница смогла сбежать только в 2023 году.