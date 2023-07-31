СМИ: мать удерживавшего женщину в плену челябинца скрывала пленницу от соседей

Мать жителя Челябинска, 14 лет удерживавшего женщину в плену, обманывала соседей, чтобы они не узнали о происходящем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечают авторы, местным жителям она представляла пленницу как влюбленную женщину. При этом пострадавшая якобы без каких-либо препятствий ездила к своим родителям. Несмотря на эти слова, она старалась скрыть гостью от посторонних.

Родительницу предполагаемого злоумышленника называют странной. По данным авторов, она путано излагала свои мысли и в разговоре часто повторяла один и тот же тезис.

Соседка семьи подчеркнула, что общалась с самим мужчиной. Он однажды подарил ей икону, поэтому он казался ей верующим человеком.

Другой сосед отметил, что не видел предполагаемого насильника, так как мужчина не выходил из дома.